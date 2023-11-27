10:51 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Министр здравоохранения Хабаровского края проведет прямой эфир
Министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко проведет прямой эфир.
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Присоединиться к нему можно будет в официальном аккаунте правительства края «ВКонтакте». Глава ведомства ответит на вопросы населения завтра, 28 ноября, начало эфира в 15:00. На сегодняшний день жители региона могут оставить свой вопрос под постом о прямом эфире в аккаунте правительства Хабаровского края «ВКонтакте».