10:26 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Комика Гурама Амаряна не пустили в «Лепс бар» в Новосибирске
Стендапера Гурама Амаряна не пустили в «Лепс бар» в Новосибирске.
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По словам артиста, двери бара оказались для него закрыты из-за того, что у него не было карты гостя и нарушения дресс-кода. Об этом Гурам написал в своих соцсетях.
Комик был искренне возмущен таким положением вещей, поскольку на нем в тот момент был костюм из Дубая, который он счел более чем подходящим для бара.
Он посетовал, что Новосибирск не любит его с самого детства и предположил, что в «лепс-баре» недостаточно еды, а только «рюмка водки на столе».
На тему неудавшегося посещение заведения Григория Лепса он снял сразу два видео. Во втором ролике Гурам пообещал, что не оставит это безнаказанным и обратится через соцсети к самому Лепсу с просьбой разобраться в ситуации.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске назвали имена владельцев популярных ресторанов.