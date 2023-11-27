10:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Школа в поселке Дзержинск Иркутского района прошла проверку Стройнадзора
Образовательное учреждение рассчитано на 352 ученика.
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Новое здание школы в поселке Дзержинск Иркутского района прошло проверку службы государственного строительного надзора Иркутской области на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации. Образовательное учреждение рассчитано на 352 ученика. Общая площадь здания из пяти разноуровневых блоков составляет 9,9 тысячи кв. метров, полезная — 6,3 тысячи кв. метров. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.
Строительство школы началось осенью 2020 года рядом с новым детским садом микрорайона ЖК «Современник». Подрядчиком выступает ООО «СПМК-7».
«Согласно заключенному муниципальному контракту работы должны были завершиться к концу 2024 года. В ходе строительства застройщик и администрация Иркутского района приняли решение об ускоренной сдаче объекта», — сказал мэр района Леонид Фролов.
В новом здании будет более 20 учебных классов, оборудованные станками помещений для уроков технологии, компьютерные классы. В школе просторные коридоры, актовый зал на 240 мест, большой спортзал, столовая, библиотека с читальным залом. Учебное учреждение уже укомплектовано всей необходимой мебелью, оборудованием и готово принять учеников.
Строительство школы велось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на условиях муниципального, областного и федерального софинансирования. На эти цели было выделено около 676,7 млн рублей.
Сейчас специалисты готовят документы для ввода здания в эксплуатацию. Также предстоит пройти процесс передачи муниципального имущества и получения заключений специалистов Ростехнадзора и Роспотребнадзора.
После получения всех разрешительных документов школа начнет учебный процесс. Предполагается, что ученики начальных классов из старой школы перейдут в новое здание в первом квартале 2024 года. С сентября 2024 года образовательное учреждение начнет работать в полном режиме.