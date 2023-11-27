10:42 (мск), источник: Фонтанка
В вечерний час пик на дорогах Петербурга будет горячо. Синоптики ждут снегопад
Колесов: вечером в понедельник в Петербурге ждут снегопад, ветер и пробки.
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От безмятежной утренней погоды ничего не останется уже к вечеру понедельника, 27 ноября. На Петербург надвигается циклон. Всего каких-то шесть часов — и на город высыплется новая работа для коммунальных служб. Об ухудшении погодных условий предупредил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.
«Зона осадков уже подошла к юго-востоку Ленинградской области и даже появилась на локаторе. Примерно еще часов шесть — и снег дойдет до Санкт-Петербурга. Так как город большой, то начало снега можно ожидать в период 16−18 часов», — рассказал специалист.
Сперва снег будет умеренным, но к вечеру станет интенсивнее. Сильный снегопад Петербург стороной тоже не обойдет, какие-либо выводы о силе стихии можно будет сделать только утром, когда атмосферный фронт уйдет в Финляндию.
«Сегодня к началу ночи выпадет 7−10 см снега. На дорогах, конечно, будет сложная обстановка, так как еще и метели начнутся. Усиление ветра в Санкт-Петербурге ожидается в ближайшее время, в районе обеда. Порывы северо-восточного ветра по всей территории до 15−18 м/с».
Температура воздуха же в течение дня меняться не будет, она продолжит держаться в районе трех градусов со знаком минус.