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11:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

До 25 градусов похолодает в Хабаровском крае на этой неделе

Наиболее холодным будет день 29 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 87% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: AmurMedia

Погоду на этой неделе в большинстве районов Хабаровского края, а также в ЕАО продолжит определять сибирский антициклон. В результате его влияния будет преобладать сухая, но холодная погода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

Только к концу недели с поступлением более теплой воздушной массы с запада в регионе потеплеет. Местами небольшой снег наиболее вероятен 28—29 ноября со смещением холодного высотного циклона, далее в основном будет без осадков. Ветер западный 5−10 м//с, местами 9−14 м/с, на побережье Охотского моря 28 и 30 ноября местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до −18…-25°С, 1—3 декабря фон ночных температур повысится до −15…-22°С. После полудня воздух будет прогреваться до −10…-17°С, наиболее холодным будет день 29 ноября, когда даже на юге края столбики термометров не поднимутся выше −14…-19°С, а вот на выходных потеплеет до −7…-14°С.

В Хабаровске на этой неделе будет преобладать погода без существенных осадков, небольшой снег в городе не исключен 28 и 29 ноября. Ветер станет тише, по-прежнему западного направления со скоростью 5−10 м/с, однако 30 ноября — 1 декабря усилится до 9−14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит в пределах −18…-23°С, на выходных потеплеет до −14…-16°С, а днем воздух будет прогреваться до −13…-18°С, 1—2 декабря до −8…-13°С.

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