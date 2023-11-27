11:25 (мск), источник: AmurMedia.ru
До 25 градусов похолодает в Хабаровском крае на этой неделе
Наиболее холодным будет день 29 ноября.
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Погоду на этой неделе в большинстве районов Хабаровского края, а также в ЕАО продолжит определять сибирский антициклон. В результате его влияния будет преобладать сухая, но холодная погода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».
Только к концу недели с поступлением более теплой воздушной массы с запада в регионе потеплеет. Местами небольшой снег наиболее вероятен
В Хабаровске на этой неделе будет преобладать погода без существенных осадков, небольшой снег в городе не исключен 28 и 29 ноября. Ветер станет тише, по-прежнему западного направления со скоростью 5−10 м/с, однако 30 ноября — 1 декабря усилится до 9−14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит в пределах −18…-23°С, на выходных потеплеет до −14…-16°С, а днем воздух будет прогреваться до −13…-18°С,