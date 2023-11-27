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10:43 (мск), источник: Нижегородская правда

Автобусный маршрут А‑54 продлят в Нижнем Новгороде с 1 декабря

Сейчас автобусы № 54 соединяют станцию метро «Автозаводская» и поселок Доскино.

Источник: Нижегородская правда

Автобусный маршрут А‑54 продлят в Нижнем Новгороде с 1 декабря, сообщается в группе новой маршрутной сети ВКонтакте.

Сейчас автобусы № 54 соединяют станцию метро «Автозаводская» и поселок Доскино. После продления А-54 будут курсировать до производственно-складского комплекса «КАМАЗ» и логистического центра около улицы Береговой и Южного обхода.

Благодаря продлению маршрута сотрудникам комплекса «КАМАЗ» будет удобнее добираться на работу. Инициатором продления выступила компания «Нижбел».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 18 дополнительных рейсов ввели на автобусном маршруте Т‑55 в Нижнем Новгороде.

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