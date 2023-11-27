В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусов

«Из-за последствий стихии движение троллейбусов по маршрутам № 51 “Симферополь — Алушта” и № 52 “Симферополь — Ялта” временно приостановлено», — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
В пресс-службе уточнили, что маршрут № 21 «Симферополь — Перевальное» работает штатно.
Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье России из-за шторма в пути задерживаются около 50 поездов.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Из-за непогоды семь человек пострадали. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.
В Севастополе пострадали трое.
Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь — Евпатория временно закрыто.
Из-за падения опоры ЛЭП в Сакском районе Крыма сейчас ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.
Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.
Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, дополнили в МВД по региону.