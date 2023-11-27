11:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Площадь имени Ленина готовят к Новому году в Хабаровске
Здесь уже устанавливают елку.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровске началась подготовка к Новому году. На площади имени Ленина рабочие начали устанавливать ель. Дерево высотой 20 метров скоро будет украшать главное место краевого центра. На ней расположатся жар-птицы и большой светодиодный купол, который украшал ее в прошлом году. Большинство украшений городу подарят благотворители. Традиционно в подготовку включились и предприниматели.
— Главная новогодняя площадь нашего региона снова станет центром семейных встреч. Тепло, которое вкладывается в оформление площади, почувствуют все жители и гости города даже в самые сильные морозы. Для посетителей новогоднего городка будут работать отапливаемые домики, где можно будет согреться, а также помещение, где будет функционировать прокат зимнего инвентаря и коньков, которые пригодятся на возводимом катке. Как и в прошлом году, на территории новогоднего городка для молодых предпринимателей будут предусмотрены торговые места. Местные рестораторы будут следить за тем, чтобы у гостей всегда была возможность подкрепиться и согреться горячими напитками, — рассказали в комитете по делам молодежи.
Городок дополнят новыми арт-объектами и светящимися скульптурами. Это будут и персонажи русских сказок, а также гирлянды и световые конструкции.