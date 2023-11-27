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12:41 (мск), источник: Ura.ru

В Екатеринбурге 101-летняя женщина пережила тяжелую операцию

В Екатеринбурге хирурги провели имплантацию электрокардиостимулятора 101-летней пациентке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП).

Теперь сердце женщины бьется в правильном ритме. «У 101-летней пациентки были в анамнезе инфаркт миокарда и сахарный диабет. Но все прошло хорошо: свердловчанка находилась в клинике всего три дня, операцию и послеоперационный период перенесла отлично», — говорится в сообщении.

В 2014 году женщина была в числе первых, кому имплантировали антиаритмическое устройство. Тогда ей было 93 года. В 2023-м врачи заметили, что источник питания кардиостимулятора истощается — его нужно было заменить. Новый аппарат прослужит от семи до десяти лет. «Жизнь свердловчанки полностью зависит от этого устройства. Ее собственный пульс составляет всего 32−33 удара в минуту при норме в 60», — добавили в ДИП.

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