12:13 (мск), источник: Om1.ru
Из-за аномальной погоды омичи могут остаться без зимней рыбалки и ледовых переправ
Есть риск, что до конца года лёд на реке так и не наберёт прочность.
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В МЧС по Омской области рассказали о задержке сроков становления льда в регионе. Лёд сейчас есть только на «стоячих» водоёмах — озёрах, котлованах. На реках зимние процессы только начинаются. Лёд там слишком тонкий, находиться на нём нельзя.
«Пока ввиду погодных условий рано говорить о становлении льда в Омской области. Но рыбаки все равно выходят на промысел. Есть уже и трагические случаи провалов людей под лед. Кроме того, пока в области нет и открытых ледовых переправ, и откроются они не скоро из-за установившейся теплой погоды».
В ближайшее время в МЧС планируют проверить порядка 850 мест возможного выхода людей и выезда техники на лёд. По прогнозам синоптиков, тёплая погода сохранится на территории региона как минимум до конца недели.