10:56 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже с 1 декабря пустят кольцевой маршрут до Адмиралтейской площади
Два автобуса будут ездить до Петровского сквера.
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С 1 декабря 2023 года в Воронеже начнет работать новый кольцевой маршрут, которому присвоили номер 30. Первая конечная у него будет у Адмиралтейской площади, вторая — у Петровского сквера. Об этом сообщили на сайте Единого оператора городских пассажирских перевозок.
На маршруте будут работать два автобуса средней вместимости. От Адмиралтейской площади они будут ездить по Петровской набережной, улицам Софьи Перовской, Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улице Кирова и 20-летия Октября. А затем будут возвращаться по Петровской набережной к Адмиралтейской площади.
Напомним, решение о запуске этого маршрута приняли две недели назад на заседании профильной городской комиссии.