10:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Ветеран боевых действий из Усть-Илимска погиб в ходе спецоперации
Алексей Эпов до конца был верен воинскому долгу и присяге.
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Усть-Илимск простился с Алексеем Эповым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Мужчина до конца был верен воинскому долгу и присяге. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра города Анны Щекиной в ВК (12+).
Алексей Викторович родился в 1976 году в Читинской области, затем семья переехала в Усть-Илимск. Здесь он вырос, окончил школу и училище, а затем получил высшее образование в Московском социальном университете.
Долгое время мужчина служил в ОВД. Дважды был в Чечне, имел статус ветерана боевых действий и был отмечен различными наградами.
Все помнят Алексея Викторовича как открытого, доброго, искреннего и отзывчивого человека. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.