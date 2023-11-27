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10:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ветеран боевых действий из Усть-Илимска погиб в ходе спецоперации

Алексей Эпов до конца был верен воинскому долгу и присяге.

Источник: IrkutskMedia.ru

Усть-Илимск простился с Алексеем Эповым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Мужчина до конца был верен воинскому долгу и присяге. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра города Анны Щекиной в ВК (12+).

Алексей Викторович родился в 1976 году в Читинской области, затем семья переехала в Усть-Илимск. Здесь он вырос, окончил школу и училище, а затем получил высшее образование в Московском социальном университете.

Долгое время мужчина служил в ОВД. Дважды был в Чечне, имел статус ветерана боевых действий и был отмечен различными наградами.

Все помнят Алексея Викторовича как открытого, доброго, искреннего и отзывчивого человека. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

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