Главное
Главные новости 27 ноября
11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоград опаздывают рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

27 ноября из графика выбились 4 авиарейса из Москвы и Питера в Волгоград.

Источник: Комсомольская правда

В ряде регионов России 27 ноября бушует непогода. Во многих городах снегопады, которые повлияли на работу аэропортов. В Волгограде пока не штормит, но в «Гумрак» опаздывают самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, которые засыпало снегом. В понедельник выбились из расписания 4 рейса, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на онлайн-табло международного аэропорта Волгограда.

В 10.05 должен был прилететь «Боинг» авиакомпании «Победа» из «Шереметьево». Приземлился он почти на 40 минут позже. Airbus перевозчика S7 из «Домодедово» должен был сесть в Волгограде в 10.35, теперь его ждут в 11.40. Борт «России» из столичного «Шереметьево» прибудет в 11.10 вместо 10.55. С опозданием в Волгоград прилетит рейс из Санкт-Петербурга компании «Победа» — в 13.40 вместо 13.00.

Задержатся и обратные рейсы из «Гумрака» указанных самолетов. «Победа» отправится в Москву в 11.25 (на 35 минут позже), в Санкт-Петербург — в 14.55 (на один час 10 минут позже), «Россия» — в 12.15 (на полчаса позже), S7 — в 12.30 (на 50 минут позже).

Отметим, 27 ноября из-за шторма задерживаются поезда из Сочи в Волгоград.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Орнелла Мути едва не расплакалась на глазах у журналистов в Москве
Что случилось с погодой: Шторм накрыл всю Европейскую часть России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта