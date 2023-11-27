11:48 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгоград опаздывают рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга
27 ноября из графика выбились 4 авиарейса из Москвы и Питера в Волгоград.
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В ряде регионов России 27 ноября бушует непогода. Во многих городах снегопады, которые повлияли на работу аэропортов. В Волгограде пока не штормит, но в «Гумрак» опаздывают самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, которые засыпало снегом. В понедельник выбились из расписания 4 рейса, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на онлайн-табло международного аэропорта Волгограда.
В 10.05 должен был прилететь «Боинг» авиакомпании «Победа» из «Шереметьево». Приземлился он почти на 40 минут позже. Airbus перевозчика S7 из «Домодедово» должен был сесть в Волгограде в 10.35, теперь его ждут в 11.40. Борт «России» из столичного «Шереметьево» прибудет в 11.10 вместо 10.55. С опозданием в Волгоград прилетит рейс из Санкт-Петербурга компании «Победа» — в 13.40 вместо 13.00.
Задержатся и обратные рейсы из «Гумрака» указанных самолетов. «Победа» отправится в Москву в 11.25 (на 35 минут позже), в Санкт-Петербург — в 14.55 (на один час 10 минут позже), «Россия» — в 12.15 (на полчаса позже), S7 — в 12.30 (на 50 минут позже).
Отметим, 27 ноября из-за шторма задерживаются поезда из Сочи в Волгоград.