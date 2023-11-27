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12:14 (мск), источник: АиФ Пермь

В Пермском крае в конце ноября наступила мартовская оттепель

Выпало больше осадков, чем ожидалось.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 87% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

Оттепель, которая напоминает март, началась в Прикамье, сообщают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

Как сообщают синоптики, ночью при прохождении тёплого фронта выпало больше осадков, чем прогнозировалось.

Так, в Чердыни и Кудымкаре зафиксировано по 7 мм осадков, в Косе 8 мм, в Кочёво 9 мм. В Перми отмечено 2,5 мм осадков.

С приходом тёплого фронта по краю стал распространяться тропический воздух.

«В тёплом секторе наблюдается обширное прояснение, которое сохранится до завтрашнего утра. Погода (оттепель при отсутствии облачности) скорее напоминает март, чем ноябрь», — удивляются метеорологи.

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