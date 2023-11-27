11:20 (мск), источник: Комсомольская правда
«Вез вглубь острова и требовал деньги»: владивостокский студент попал в ловушку таксиста
Таксист во Владивостоке удерживал студента в машине за «неоплаченный» проезд.
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В соцсетях Владивостока начало распространяться сообщение от студента ДВФУ о том, что таксист одного из агрегаторов после перепалки ночью не выпускал его из машины, пытаясь вывезти его вглубь острова. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказал студент, пожелавший не представляться, он с другом ночью возвращался в кампус, воспользовавшись услугой агрегатора такси. Не доехав до места назначения, водитель стал требовать оплатить проезд заранее, а получив отказ — стал ругаться с пассажирами. Договориться удалось о высадке на остановке «Мини-ТЭЦ», где один из друзей успел выйти из машины. Однако до того, как это действие повторил другой, водитель авто заблокировал двери и начал разгоняться, уезжая вглубь острова.
Как уверяет студент, к тому времени деньги уже были перечислены, однако его телефон сел, и он не мог это показать таксисту. Подгадав момент, когда машина начнет взбираться на возвышенность, учащийся сумел разблокировать двери и выпрыгнуть из автомобиля.
Другие студенты немедленно начали делиться своими историями. Вспомнили и о «грязных взглядах» этого водителя и даже приставаниях. Появилась информация о том, что опубликованный номер авто и его водитель — в черном списке на КПП университета.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала о другом конфликте пассажира и таксиста. Тогда убегать пришлось школьнице, бросив в машине сумку с вещами.