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11:13 (мск), источник: Наш Красноярский край

Красноярцы могут скопить миллион рублей за 9 лет

По скорости накопления жители края на 12 месте в стране.

Источник: Наш Красноярский край

Среднестатистический житель Красноярского края способен скопить один миллион рублей за 9,1 года. Это выяснили аналитики РИА «Новости». Они подсчитали, сколько времени на накопление 1 млн рублей потребуется работнику со средней зарплатой в каждом регионе РФ, если откладывать 10% от заработка каждый месяц.

Выяснилось, что быстрее всего миллион добудет житель Чукотского АО. На это потребуется 5,3 года. Также оперативно скопить получится у жителей Ямало-Ненецкого округа (5,9 года), Магаданской области (6,1 года), Москвы (6,4 года), Ненецкого АО (6,8 года). Красноярск находится в рейтинге на 12 месте.

В среднем по стране показатель равен 10 годам. А дольше остальных копить приходится жителям республик Северного Кавказа — около 15 лет.

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 Красноярцы могут скопить миллион рублей за 9 лет
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