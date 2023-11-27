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11:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске подешевел бензин на некоторых заправках

В Красноярске на автозаправках продолжают снижаться цены на топливо.

Источник: Reuters

В Красноярске подешевел бензин на заправках сети АЗС «Красноярскнефтепродукт».

Так, 27 ноября АИ-92 подешевел на 2 рубля и сейчас стоит 51,4 рубля за один литр. Цена АИ-95 упала на 4,7 рублей, теперь литр топлива стоит 53 рубля.

Цены на Дизельное топливо и АИ-98 остались без изменения — 78,5 и 68,10 рублей соответственно.

Отметим, что стоимость топлива на других заправках осталась прежней.

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