11:10 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярске подешевел бензин на некоторых заправках
В Красноярске на автозаправках продолжают снижаться цены на топливо.
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В Красноярске подешевел бензин на заправках сети АЗС «Красноярскнефтепродукт».
Так, 27 ноября АИ-92 подешевел на 2 рубля и сейчас стоит 51,4 рубля за один литр. Цена АИ-95 упала на 4,7 рублей, теперь литр топлива стоит 53 рубля.
Цены на Дизельное топливо и АИ-98 остались без изменения — 78,5 и 68,10 рублей соответственно.
Отметим, что стоимость топлива на других заправках осталась прежней.