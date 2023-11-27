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Главные новости 27 ноября
11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Порывы урагана сохранятся. На Кубани стихия ослабит хватку с 27 ноября

В Краснодарском крае «шторм века» начнет ослабевать с 27 ноября.

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Источник: Комсомольская правда

Мощный шторм, прогулявшийся по Краснодарскому краю в ночь на 27 ноября, наделал немало бед. На Черноморском побережье размыты пляжи и набережные, повалены сотни деревьев. Под Анапой на мель сел сухогруз с иностранным экипажем на борту. Ущерб от стихии пока оценивается.

Сила ветра начнет ослабевать в понедельник, 27 ноября. Тем не менее порывы урагана сохранятся в ближайшие дни. Правда, не такие мощные, как были в воскресенье.

«Скорость ветра пойдет на снижение и составит 5−10 м/с. Порывы будут сохраняться, но не на таком уровне, какой они достигали в пиковых моментах — примерно 15−16 м/с».

рассказал «КП»-Кубань Александр Колесник
заместитель руководителя краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС

Циклон постепенно сместится с территории Краснодарского края. С собой он унесет дожди и ливни. Но слабые осадки могут пройти в среду, 29 ноября. При этом температура воздуха будет постепенно расти. Ночью заморозков не ожидается, будет 3−4 градуса выше нуля. Днем к середине недели столбики термометров доберутся до отметок +12 градусов.

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