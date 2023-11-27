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11:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Пассажирам отмененных и задержанных поездов на Кубани поменяют и вернут билеты

Возврат и обмен билетов проведут без дополнительных сборов.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирам отмененных и задержанных поездов на Кубани поменяют и вернут билеты без дополнительных сборов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

«Стихия повлияла на движение 21 поезда формирования АО “ФПК”, 3 из них прибыли в конечные пункты, 4 поезда отменены. Возврат и обмен проездных документов можно совершить без дополнительных сборов и плат».

говорится в сообщении

Напомним, движение поездов было затруднено из-за отключения напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, из-за непогоды подмыло один из путей в районе станции Лазаревская.

В результате 50 следовавших пассажирских поездов были задержаны.

«Всем пассажирам, на поездки которых повлияла ситуация с непогодой, будут начислены баллы “РЖД Бонус” Пассажиров составов, задержанных на 4 часа и более, обеспечат питанием», — уточнили в Федеральной пассажирской компании.

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