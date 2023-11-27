12:17 (мск), источник: Фонтанка
Больше двух лунок не сверлить, пешню не забывать. В Петербурге прописали правила для зимних рыбаков и пешеходов
В Петербурге рыбакам запретят слишком плотно усаживаться на льду.
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В Смольном подготовили проект изменений в правила охраны жизни людей на водных объектах. Кроме буйков и запрещающих знаков на пляжах, там есть новости для любителей покататься на коньках и порыбачить на льду.
Документ опубликован 27 ноября. Согласно ему, на водных объектах Санкт-Петербурга запрещается оборудование и эксплуатация ледовых переправ, а также сам выход на лёд в соответствующий период. «Оборудование площадок для катания на коньках разрешается при толщине льда не менее 0,25 м и глубине водоема не более 1,5 м», — говорится в проекте.
Во время подлёдной рыбалки нельзя пробивать более двух лунок на площади 4 кв. м и собираться группами более пяти человек на 10 кв. м. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой шнур длиной 12−15 м, «на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 250−300 граммов, а на другом — изготовлена петля»; кроме того, хорошо бы носить «приспособление с заточенным стержнем для упора в лёд (багор), предназначенное для самостоятельного спасания из полыньи».
«При переходе водного объекта по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда с помощью пешни», — уточняется в проекте (пешня — тип лома для создания проруби).
В Петербурге прямо сейчас действует запрет на выход на лёд.