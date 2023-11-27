Новогодние ярмарки в Москве в 2023—2024 году

Настроиться на праздничную волну, купить подарки близким и друзьям, прогуляться по нарядной Москве — все это можно сделать на новогодних ярмарках в 2023—2024 году.
Зимние праздники наступают на пятки, а с ними появляется проблема выбора подарков и украшений к предстоящим торжествам. Сегодня поделимся подборкой новогодних ярмарок, которые пройдут в Москве в 2023—2024 году.
Когда открываются новогодние ярмарки в Москве
Если вы все еще не можете ощутить праздничного настроения, то обязательно отметьте 29 ноября в календаре: именно в этот день в столице начинают работать новогодние ярмарки.
Список лучших новогодних ярмарок в Москве в сезоне 2023−2024
Ежегодно с наступлением зимы Москва привлекает множество туристов. Причиной становится не только возможность сделать красивые фото, но и посетить праздничные мероприятия. Одно из наиболее популярных зимних развлечений в Москве — ярмарки.
Здесь можно купить новогодние сувениры, подарки и принять участие в организованной культурной программе. При этом список ярмарок разнообразен. Мы поможем вам выбрать идеальный вариант для праздничного развлечения в Москве.
1. ГУМ-ярмарка на Красной площади
Многие знают о традиционной ярмарке, которая проводится в самом центре столицы. Если вы хотите увидеть по-настоящему новогоднюю Москву и проникнуться духом праздника, то вам — сюда.
|Дни работы
|29 ноября-28 февраля
|Место проведения
|Красная площадь
В этом году ярмарка на Красной площади откроется к концу ноября и продлится вплоть до 28 февраля, поэтому если ваш отпуск запланирован на конец зимы, то ГУМ-ярмарка с радостью встретит вас и после новогодних праздников.
На ярмарке можно покататься на карусели, посетить ГУМ-каток, посмотреть ледовые шоу и творческие выступления, угоститься блинами, пряниками, жареными каштанами, печеньем, глинтвейном, сбитнем, горячим чаем и насладиться красотой вечерней Москвы, украшенной гирляндами и яркими огнями.
По традиции гости и жители столицы смогут купить сувениры и новогодние подарки: елочные игрушки, дизайнерские валенки, варежки, оренбургские и павлопосадские платки, кокошники, матрешки, изделия из бересты и другие товары народного промысла.
2. Ярмарка «Рождественский дар» в парке «Сокольники»
Если вы думали, что все самые яркие события столицы проходят в центре, то спешим разубедить вас в этом. Праздничный досуг можно найти в любом районе Москвы. Например, на востоке города в парке «Сокольники» проходит праздничная ярмарка «Рождественский дар», по масштабам не уступающая другим мероприятиям Москвы.
|Дни работы
|23—28 декабря 2023 года
|Место проведения
|Парк «Сокольники»
Программа праздника включает в себя интересные выставки, посвященные столярному делу, рукоделию, садоводству и многому другому.
Главная отличительная особенность этого мероприятия — привязка к православному празднику — Рождеству. Именно поэтому гости ярмарки смогут приобрести продукцию на православную тематику: иконы, книги, сувениры, предметы церковного обихода, вышивку, а также продукцию пчеловодства, ювелирные изделия, предметы народных промыслов.
Здесь вы можете купить подарки своим близким, аксессуары на Рождество, а также проникнуться православным духом в канун святого праздника.
3. Ярмарка «Путешествие в Рождество» на Тверской
Для тех, кто уже бывал на новогодней ярмарке в ГУМе уже не один раз, но хочет поучаствовать в зимних развлечениях в центре столицы, есть отличная возможность провести время на Тверской улице.
|Дни работы
|Декабрь 2023 года — январь 2024 года
|Место проведения
|Тверская улица
В рамках ярмарки пройдет спектакль под названием «Погружаемся в Новый год», после просмотра которого никто не уедет домой без праздничного настроения.
По традиции на Тверской улице собираются москвичи для участия в мастер-классах и развлечениях.
Гости ярмарки смогут угоститься печатными пряниками и конфетами «Москвичка», купить необычные новогодние игрушки и украшения, в том числе, ручной работы. Кстати, вход на мероприятие свободный.
4. Рождественская ярмарка в «Иностранке»
В библиотеке можно только читать книги, но и получить заряд новогоднего настроения.
|Дни работы
|С 25 декабря
|Место проведения
|Библиотека иностранной литературы
На первом этаже библиотеки каждый желающий сможет погрузиться в атмосферу праздника. На ярмарке проходят различные конкурсы, викторины с призами, а также новогодний квест, в котором смогут принять участие все желающие.
Это мероприятие благотворительное, поэтому каждый может принести картины, поделки и сувениры в библиотеку. Пожертвования отправляют в дома престарелых и детские дома.
На ярмарке, помимо сувениров, можно приобрести различные книжные издания.
5. Новогодняя ярмарка в парке «Музеон»
Парк искусств «Музеон» — излюбленное место московской молодежи. Неслучайно именно здесь каждый год в преддверии зимних праздников проводят ярмарки и новогодние мероприятия.
|Дни работы
|24—30 декабря 2023 года
|Место проведения
|Парк искусств «Музеон»
Главное событие ярмарки в «Музеоне» — фестиваль «Ледовая Москва», где вся семья может весело провести время и покататься на ледяных спусках.
На площади, которая находится недалеко от Новой Третьяковки, вы сможете приобрести особенные, редкие сувениры и подарки для настоящих ценителей. При этом ярмарка делится на несколько тематических станций: «Прованс», «Американская», «Русская ярмарка», «Скандинавская», «Детская». Так что каждый сможет совершить покупки на любой вкус и найти что-то особенное.
6. Рождественская ярмарка на ВДНХ
ВДНХ славится своими развлечениями, которые радуют москвичей и туристов круглый год. Зимние праздники — не исключение.
|Дни работы
|Декабрь 2023 года — январь 2024 года
|Место проведения
|ВДНХ
На ярмарке на ВДНХ всегда проходит множество мероприятий: выставки, мастер-классы, дегустации и выступления ансамблей. В каждом павильоне найдется развлечение по душе.
Посетителям предлагается широкий выбор сувениров, украшений для дома, подарков. В палатках с угощениями и горячими напитками можно перекусить и попробовать необычные сладости, например, гонконгские вафли.
7. Новогодняя ярмарка на Тишинке
Недалеко от Тверской улицы проходит не менее интересное новогоднее мероприятие — ярмарка на Тишинке.
|Дни работы
|21—24 декабря 2023 года
|Место проведения
|Торгово-выставочный комплекс «Тишинка»
Даже если вы не планируете ничего покупать, то ярмарку на Тишинке стоит посетить хотя бы ради новогодних выставок «Новогодние подарки» и «Ювелирный вернисаж». Это удивительная возможность соприкоснуться с творчеством и рукоделием, узнать больше об изготовлении украшений и сувениров.
Гостям предлагается продукция от лучших производителей текстиля и вязаных изделий, которая отлично подойдет в качестве новогоднего подарка любому человеку, а также авторские сувениры и украшения.
Как принять участие в новогодней ярмарке
Вход на большинство ярмарок свободный (правила посещения каждого мероприятия стоит уточнять на официальном сайте организатора), но кошелек все же взять с собой стоит, чтобы приобрести интересные сувениры. Ну, а еще прихватите хорошее настроение и приятную компанию.
Для того чтобы вам было проще организовать свой досуг и тщательно продумать посещение новогодних ярмарок, мы ответим еще на несколько вопросов, которые интересуют каждого посетителя праздничных фестивалей Москвы.
Что можно купить на новогодних ярмарках Москвы?
Московские ярмарки славятся не только своей красотой и атмосферой, но и продукцией. На столичных праздниках всегда предоставляется широкий выбор сувениров и украшений ручной работы, а также одежды (вязаные шапки, шарфы, свитера).
Кроме того, на новогодних ярмарках нередко можно купить главный символ зимних праздников — елку.
Реально ли на ярмарках найти новогодние подарки для близких?
Конечно, да! Дело не только в большом выборе, но и в качестве исполнения. Чаще всего подарки на ярмарках особенные: сделаны своими руками. Они отлично подойдут, чтобы поднять новогоднее настроение, поэтому покупки на таких мероприятиях всегда совершаются с душой и точно понравятся вашим близким.
Когда закроются новогодние ярмарки в Москве?
Даты проведения каждой ярмарки индивидуальны, однако стоит отметить, что праздничная жизнь в столице будет продолжаться вплоть до конца февраля, поэтому вы всегда можете развлечь себя зимой и повеселиться на местных праздниках.