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11:56 (мск), источник: dostup1.ru

И даже ночью «плюс»: Аномальную оттепель прогнозируют синоптики в Челябинской области

Аномальную оттепель прогнозируют синоптики в Челябинской области в последние дни ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 87% 752 мм рт. ст. +7°

Так, 28 ноября в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможны туманы, слабая изморозь, на отдельных участках гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с, кое-где порывы до 12 м/с. «Температура воздуха ночью 28 ноября от плюс 2 до минус 3, в низинах — до минус 6 градусов. Днем во вторник будет плюс 1−6, в низинах — до минус 2», — следует из прогноза.

Добавим, Гидрометцентр России продлил повышенный уровень погодной опасности на Южном Урале до 20 часов 28 ноября.

«Желтый — погода потенциально опасна. Основание: местами туман, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица».

говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО

Предварительно, некоторое усиление отрицательной температуры ожидается 30 ноября — 1 декабря: днем до минус 4−6, ночью — минус 8−10 градусов.

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