И даже ночью «плюс»: Аномальную оттепель прогнозируют синоптики в Челябинской области

Так, 28 ноября в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможны туманы, слабая изморозь, на отдельных участках гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с, кое-где порывы до 12 м/с. «Температура воздуха ночью 28 ноября от плюс 2 до минус 3, в низинах — до минус 6 градусов. Днем во вторник будет плюс 1−6, в низинах — до минус 2», — следует из прогноза.
Добавим, Гидрометцентр России продлил повышенный уровень погодной опасности на Южном Урале до 20 часов 28 ноября.
Предварительно, некоторое усиление отрицательной температуры ожидается 30 ноября — 1 декабря: днем до минус 4−6, ночью — минус 8−10 градусов.