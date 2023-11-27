11:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В День матери в Кузбассе родилось 52 ребёнка
На свет появились 23 мальчика и 29 девочек.
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По данным правительства Кемеровской области, в Кузбассе в День матери родилось 23 мальчика и 29 девочек. Больше всего новорождённых традиционно в Кемерове (35).
«Ведётся активная работа по профилактике здоровья женщин, внедрению новых технологий, выделяются квоты на ЭКО. Специалисты сформировали список предложений по повышению рождаемости и совершенствованию медицинской помощи будущим мамам», — говорит Сергей Цивилев.
Семьи с «праздничными» детьми получат 10 тысяч рублей в рамках акции, которая проводится шесть раз в год. Также младенцам дадут памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой».
Мы писали, что в регионе ежегодно рождается около 400 детей благодаря процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).