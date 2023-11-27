11:48 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В начале декабря в Кузбассе откроется самый большой в области каток
Он появится на Московской площади.
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В начале декабря на Московской площади Кемерова откроется самый большой в регионе ледовый каток площадью 5 тыс. кв. м. Также зальют каток между СК «Кузбасс-Арена» и ЛДК. Одновременно кататься там смогут более тысячи человек.
«Нам важно создать ребятишкам праздничное настроение. Также продолжим социальные проекты “Рождество для всех и для каждого”, “Ёлка желаний”. И пора создавать атмосферу праздника на улицах. Со следующей недели будут открываться новогодние площадки, катки и уличные ярмарки», — сообщил Сергей Цивилев.
Во время новогодних каникул в Кемеровской области будут работать более 600 уличных спортивных площадок. Информацию обо всех праздничных событиях в регионе можно узнать на сайте новогоднийкузбасс.рф.
Также 30 и 31 декабря всех прилетающих в кузбасских аэропортах будут встречать сказочные герои, а 23 декабря на площади Советов состоится День Снегурочки с самым массовым хороводом.