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Главные новости 27 ноября
11:48 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В начале декабря в Кузбассе откроется самый большой в области каток

Он появится на Московской площади.

В начале декабря на Московской площади Кемерова откроется самый большой в регионе ледовый каток площадью 5 тыс. кв. м. Также зальют каток между СК «Кузбасс-Арена» и ЛДК. Одновременно кататься там смогут более тысячи человек.

«Нам важно создать ребятишкам праздничное настроение. Также продолжим социальные проекты “Рождество для всех и для каждого”, “Ёлка желаний”. И пора создавать атмосферу праздника на улицах. Со следующей недели будут открываться новогодние площадки, катки и уличные ярмарки», — сообщил Сергей Цивилев.

Во время новогодних каникул в Кемеровской области будут работать более 600 уличных спортивных площадок. Информацию обо всех праздничных событиях в регионе можно узнать на сайте новогоднийкузбасс.рф.

Также 30 и 31 декабря всех прилетающих в кузбасских аэропортах будут встречать сказочные герои, а 23 декабря на площади Советов состоится День Снегурочки с самым массовым хороводом.

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