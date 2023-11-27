12:40 (мск), источник: ЕАН
Переобуваться на улице вынуждены ученики челябинской школы
Учеников школы № 25 в Магнитогорске Челябинской области заставляют переобуваться на улице.
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Об этом сообщили их родители в соцсетях.
«Создается столпотворение, детей не пускают переобуться в помещение, из-за чего в холле создается давка! Дети переодеваются на улице! Это нормально?» — рассказали родители.
Мы сделали запрос в региональное министерство образования. На момент публикации ответа не последовало.