12:11 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Узбекистан начинает внедрять систему раннего оповещения о сильных землетрясениях — МЧС
Национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях будут вводить поэтапно.
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря 2023 года начнется ввод Национальной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в МЧС республики.
Это предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана».
Ввод системы пройдет в три этапа. Это определено в соответствующем документе Межведомственного научно-технического совета в области сейсмологического и сейсмопрогностического мониторинга и защиты от сейсмического риска, пояснили в МЧС.
1-й этап: с 1 декабря 2023 года — запуск Национальной системы в тестовом режиме на основе методики раннего оповещения о сильных землетрясениях, разработанной Институтом сейсмологии Академии наук;
2-й этап: в 2024 году — установка 40 акселерометров и увеличение количества сейсмических станций до 100. Также на основании меморандумов о взаимопонимании с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном наладят прямой обмен между сейсмостанциями и создадут сеть регистрации сильных землетрясений для Центральной Азии;
3-й этап: в 2024—2025 годах — закупка новых акселерометров, увеличение количества станций сети сейсмического мониторинга до 200, а также интеграция сети регистрации сильных землетрясений в Международную сеть мониторинга и запуск системы раннего оповещения с использованием зарубежного программного обеспечения.
В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день уже завершены работы в рамках первого этапа и система запущена в тестовом режиме.
На 9 станциях республиканской сети сейсмического мониторинга установили акселерометры, фиксирующие сильные землетрясения, созданные на основе методики, разработанной Институтом сейсмологии Академии наук РУз.
В перспективе планируют также запуск мобильного приложения «Оповещения о сильных землетрясениях», через которое пользователям будут отправлять сообщения в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.