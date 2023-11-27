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12:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за Урагана на Кубани в Свердловской области снизится количество осадков

Ураган с Черноморского побережья обойдет Свердловскую область стороной.

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Источник: Комсомольская правда

Днем 26 ноября на Черноморском побережье в России начался сильнейший шторм. Его уже называют «Штормом века». Стихия начала бушевать в Крыму, но вскоре накрыла весь Краснодарский край. Днем 27 ноября погода не улучшилась.

Последствия природного катаклизма ужасающие: размытые берега, затопленные трассы, дома, оставшиеся без крыш, и сотни поваленных деревьев. С авиа- и Ж/Д-сообщением также были проблемы. Поезда, как и самолеты задерживались. Есть пострадавшие, а в Крыму уже известно об одном погибшем, сообщали в ТАСС со ссылкой на местную власть.

Утром 27 ноября авиасообщение в Сочи восстановилось. Рейс из Екатеринбурга вылетел без задержек и приземлился спокойно: отклонение от расписания составило лишь 10 минут, рассказывает «КП» екатеринбурженка Ирина, улетевшая в Сочи в командировку. Судя по онлайн-табло сочинского аэропорта, вылеты и прилеты проходят без задержек.

— Из окна в самолете при приземлении я увидела, что море очень буйное, но уже не так страшно, как было сутки назад. Но все равно, зрелище жуткое, — поделилась впечатлениями с «КП-Екатеринбург» Ирина.

ДОЙДЕТ ЛИ УРАГАН ДО УРАЛА.

Циклон идет по западным районам страны в сторону Балтики, рассказал «КП-Екатеринбург» синоптик и автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. По его словам, Уралу не грозят никакие природные катаклизмы.

Такого же мнения придерживается ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

— До Урала циклон не дойдет, более того, он окажет положительное влияние на погоду в Свердловской и соседних областях, она будет сухой. Температура воздуха ожидается на уровне оттепельных значений.

рассказал «КП-Екатеринбург» Леонид Старков

По прогнозам синоптиков уральского Гидрометцентра, ближайшие три дня в Екатеринбурге и области будут теплыми для конца ноября. Днем 27 числа воздух прогреется до нуля градусов по Цельсию, но на крайнем севере возможно похолодание до −16. В ночь на 28 ноября температура опустится до −5 градусов, на севере области — до −12 градусов. Днем же ожидается также потепление до нуля градусов, и только 29 ноября температура воздуха опустится до −3 градусов по Цельсию в Екатеринбурге.

Тем временем, уральцы, которым не повезло оказаться в зоне «Шторма века», рассказывают о том, как они пережили апокалипсис. Ураган дошел даже до Таганрога, ночью в селе Вареновка вышла из берегов река Самбэк, что впадает в Таганрогский залив.

Татьяна родом из Екатеринбурга, переехала в эту местность и рассказала, что на ее глазах мужчина спас свою пожилую маму — еще пять секунд, и утонули бы.

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