12:54 (мск), источник: АиФ Воронеж
Театр кукол в Воронеже ждет реконструкция
В Воронеже утвердили проект работ.
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В Воронеже утвердили проект реставрации театра кукол имени Вольховского, сообщили в региональном Союзе архитекторов.
На заседании был рассмотрен и доработан план реконструкции пространства. Архитектурной комиссией были даны следующие рекомендации.
На первом этаже: для кресел зрительного зала подобрать обивку вишневого цвета, чтобы они гармонировали со стенами; в атриуме заменить стекла на стеновые панели.
На втором этаже: заменить стекло на клетке для птиц драпировкой.
На третьем этаже: разместить модульную трибуну; в музее убрать подсветку с потолка для сохранения атмосферы камерности.
После доработки деталей, проект отправят на экспертизу.