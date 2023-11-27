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12:54 (мск), источник: АиФ Воронеж

Театр кукол в Воронеже ждет реконструкция

В Воронеже утвердили проект работ.

Источник: Департамент культуры и архивного дела Воронежской области

В Воронеже утвердили проект реставрации театра кукол имени Вольховского, сообщили в региональном Союзе архитекторов.

На заседании был рассмотрен и доработан план реконструкции пространства. Архитектурной комиссией были даны следующие рекомендации.

На первом этаже: для кресел зрительного зала подобрать обивку вишневого цвета, чтобы они гармонировали со стенами; в атриуме заменить стекла на стеновые панели.

На втором этаже: заменить стекло на клетке для птиц драпировкой.

На третьем этаже: разместить модульную трибуну; в музее убрать подсветку с потолка для сохранения атмосферы камерности.

После доработки деталей, проект отправят на экспертизу.

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