Три пары пермских фигуристов прошли в финал Гран-при

Они отобрались в финал по итогам выступлений на этапах серии Гран-при. Каждая из пар тренерского штаба Павла Слюсаренко участвовала в двух этапах. При этом Осокина — Грицаенко получили серебряные медали в Красноярске и бронзовые в Казани (в сумме они набрали 30 очков). В активе Чикмарёвой — Янченкова серебро в Казани и 4-е место в Москве (28 очков). А у Артемьевой — Брюханова две бронзовые медали, полученные в Омске и в Москве (тоже 28).
Московский этап, проходивший в «Мегаспорте» в минувшие выходные, стал заключительным этапом этой серии. После короткой программы Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков шли вторыми, уступая лишь действующим чемпионам России Александре Бойковой — Дмитрию Козловскому. Но в произвольной они допустили ошибки на прыжковых элементах и остались, к сожалению, без подиума.
А вот Юлия Артемьева — Алексей Брюханов поднялись с промежуточного четвёртого места на «бронзовую» ступеньку пьедестала. По сумме двух программ в Москве они добавили к своему «сизн бест» почти 9 баллов. Эта пара единственная из всех вставила в произвольную программу элемент ультра-си — четверной подкрут. И выполнила его блестяще.
«Браво, ребята! Очень хороший подкрут, заглядение просто, — сказал, комментируя в эфире Первого канала их выступление, чемпион мира Алексей Тихонов. — Этот элемент требует огромных физических затрат. И даже то, что партнёрша закопалась потом немножко на выезде с параллельного тройного тулупа, не испортило впечатления от их программы».
Финал Гран-при России пройдёт с 15 по 18 февраля в Магнитогорске, в рамках Всероссийской зимней Спартакиады. В парном катании там выступят восемь дуэтов, включая лидеров сборной Анастасию Мишину — Александра Галлямова и Александру Бойкову — Дмитрия Козловского. Эти пары, одержавшие по две победы на этапах, заработали максимальные 36 очков. Также в восьмёрку вошли Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (32 очка), Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (24), Алёна Косторная — Георгий Куница (22).