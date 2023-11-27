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Главные новости 27 ноября
12:36 (мск), источник: Ura.ru

В Екатеринбурге из-за спортсменов закроют улицы

В Екатеринбурге из-за полумарафона «Европа-Азия» 3 декабря перекроют движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Забег пройдет с 09:00 до 13:00. Движение транспорта, как пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте, будет ограничено:

  • по Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;
  • по 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
  • по Набережной Рабочей Молодежи, от 8 Марта до проспекта Ленина;
  • по Царской, от Николая Никонова до Первомайской;
  • по Дзержинского, от Царской до Горького.

Кроме этого, будет изменена схема движения автобусного маршрута № 57А. Он будет направлен по улицам: Леваневского — Белякова — Уткинская — Белякова — Леваневского — Техническая — Ангарская — Билимбаевская — Расточная — Техническая — Бебеля — Опалихинская — Готвальда — Черепанова — Стрелочников — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — 8 Марта — Титова — Окружная — Новосибирская 2-я — Чемпионов.

Также в этот день до 15:00 нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта. Полумарафон «Европа — Азия» проведут уже в восьмой раз.

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