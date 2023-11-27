12:36 (мск), источник: Ura.ru
В Екатеринбурге из-за спортсменов закроют улицы
В Екатеринбурге из-за полумарафона «Европа-Азия» 3 декабря перекроют движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
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Забег пройдет с 09:00 до 13:00. Движение транспорта, как пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте, будет ограничено:
Кроме этого, будет изменена схема движения автобусного маршрута № 57А. Он будет направлен по улицам: Леваневского — Белякова — Уткинская — Белякова — Леваневского — Техническая — Ангарская — Билимбаевская — Расточная — Техническая — Бебеля — Опалихинская — Готвальда — Черепанова — Стрелочников — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — 8 Марта — Титова — Окружная — Новосибирская 2-я — Чемпионов.
Также в этот день до 15:00 нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта. Полумарафон «Европа — Азия» проведут уже в восьмой раз.