13:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Снег, гололедица и ветра: приморские синоптики уточнили прогноз погоды на 28 ноября
Дневные температуры в крае будут варьироваться от 0 до −12°C.
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В Приморье во вторник, 28 ноября, погоду определяют фронтальные разделы циклона, небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах в отдельных районах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, ночью умеренный, днем умеренный до сильного. На побережье сильный, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
В Приморском крае температура воздуха ночью достигнет −5…-20°C, днём повысится до 0…-12°C.
Во Владивостоке ночью облачно, в начале ночи небольшой снег. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью −9…-11°C, днём −7…-9°C.
В Уссурийске ночью облачно, временами небольшой снег. Днем переменная облачность, утром слабый снег. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью −10…-12°C, днём −6…-8°C.
В Находке ночью облачно, небольшой снег. Днем переменная облачность, утром слабый снег. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью −4…-6°C, днём −3…-5°C.