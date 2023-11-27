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13:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Снег, гололедица и ветра: приморские синоптики уточнили прогноз погоды на 28 ноября

Дневные температуры в крае будут варьироваться от 0 до −12°C.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 87% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье во вторник, 28 ноября, погоду определяют фронтальные разделы циклона, небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах в отдельных районах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, ночью умеренный, днем умеренный до сильного. На побережье сильный, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

В Приморском крае температура воздуха ночью достигнет −5…-20°C, днём повысится до 0…-12°C.

Во Владивостоке ночью облачно, в начале ночи небольшой снег. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью −9…-11°C, днём −7…-9°C.

В Уссурийске ночью облачно, временами небольшой снег. Днем переменная облачность, утром слабый снег. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью −10…-12°C, днём −6…-8°C.

В Находке ночью облачно, небольшой снег. Днем переменная облачность, утром слабый снег. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью −4…-6°C, днём −3…-5°C.

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