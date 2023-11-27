12:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Актриса Бабенкова объяснила, почему уходит из Воронежского Камерного театра
Она проработала в нем десять лет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Приглашенная актриса Татьяна Бабенкова отреагировала на кадровые перестановки в Воронежском Камерном театре.
— Я проработала в театре десять лет, и, каждый раз выходя на сцену, я ни разу не поберегла себя, я играла как последний раз. Уже живя в Москве, я каждый месяц приезжала играть свои спектакли. Я была верным и преданным артистом Камерного театра. Я с гордостью работала в Камерном театре под руководством Бычкова. Но. Случилось непоправимое.
Бабенкова подтвердила, что больше не выйдет на сцену театра на фоне смены худрука.
— Я оставила все свои любимые роли и больше не выйду на сцену театра… Я ушла, потому что не могу принять и согласиться с этим несправедливым решением — лишить Камерный театр его создателя и руководителя, я ушла, потому что по-другому не могу.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, три актрисы покинули Воронежский Камерный театр вслед за Бычковым. Впрочем, все они еще сыграют в этом году.