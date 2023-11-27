Главное
Главные новости 27 ноября
12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Актриса Бабенкова объяснила, почему уходит из Воронежского Камерного театра

Она проработала в нем десять лет.

Приглашенная актриса Татьяна Бабенкова отреагировала на кадровые перестановки в Воронежском Камерном театре.

— Я проработала в театре десять лет, и, каждый раз выходя на сцену, я ни разу не поберегла себя, я играла как последний раз. Уже живя в Москве, я каждый месяц приезжала играть свои спектакли. Я была верным и преданным артистом Камерного театра. Я с гордостью работала в Камерном театре под руководством Бычкова. Но. Случилось непоправимое.

Бабенкова подтвердила, что больше не выйдет на сцену театра на фоне смены худрука.

— Я оставила все свои любимые роли и больше не выйду на сцену театра… Я ушла, потому что не могу принять и согласиться с этим несправедливым решением — лишить Камерный театр его создателя и руководителя, я ушла, потому что по-другому не могу.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, три актрисы покинули Воронежский Камерный театр вслед за Бычковым. Впрочем, все они еще сыграют в этом году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Орнелла Мути едва не расплакалась на глазах у журналистов в Москве
Что случилось с погодой: Шторм накрыл всю Европейскую часть России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
театр