12:57 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Мэр Кишинева: работы по расчистке города от снега шли всю ночь
Ион Чебан отчитался о проделанной в городе работе по расчистке от снега.
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КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Расчистка проезжей части от снега в Кишиневе шла всю ночь, об этом в соцсети сообщил мэр столицы Ион Чебан.
«Всю ночь сотрудники служб примэрии Кишинева вместе с представителями претур находились на местах и очищали от снега столичные улицы и подъездные пути к пригородам», — написал он.
Ион Чебан также сообщил, что работы по расчистке от снега продолжаются на дорогах, тротуарах, подъездных путях к социальным учреждениям, во дворах и на остановках.
«Убирают и поваленные ураганным ветром деревья. Выполнен огромный объем работ, чтобы наладить дорожное движение. Спасибо всем бригадам, находившимся на службе с самого начала непогоды», — также отметил мэр.
Сильный снегопад, сопровождаемый ураганным ветром, обрушился на центральные и южные районы Молдовы утром в воскресенье, стихия бушевала до поздней ночи.
Вечером 26 ноября мэр Кишинева созвал заседание муниципальной комиссии по ЧС, на котором было принято решение объявить понедельник, 27 ноября, выходным днем для школьников.