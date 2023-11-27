Главное
Спецоперация на Украине
12:57 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Мэр Кишинева: работы по расчистке города от снега шли всю ночь

Ион Чебан отчитался о проделанной в городе работе по расчистке от снега.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Расчистка проезжей части от снега в Кишиневе шла всю ночь, об этом в соцсети сообщил мэр столицы Ион Чебан.

«Всю ночь сотрудники служб примэрии Кишинева вместе с представителями претур находились на местах и очищали от снега столичные улицы и подъездные пути к пригородам», — написал он.

Ион Чебан также сообщил, что работы по расчистке от снега продолжаются на дорогах, тротуарах, подъездных путях к социальным учреждениям, во дворах и на остановках.

«Убирают и поваленные ураганным ветром деревья. Выполнен огромный объем работ, чтобы наладить дорожное движение. Спасибо всем бригадам, находившимся на службе с самого начала непогоды», — также отметил мэр.

Сильный снегопад, сопровождаемый ураганным ветром, обрушился на центральные и южные районы Молдовы утром в воскресенье, стихия бушевала до поздней ночи.

Вечером 26 ноября мэр Кишинева созвал заседание муниципальной комиссии по ЧС, на котором было принято решение объявить понедельник, 27 ноября, выходным днем для школьников.

 Погранполиция: на нескольких КПП в Молдове - по-прежнему большой поток людей
Транзит транспорта в Молдову через Венгрию временно разрешили без авторизаций
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта