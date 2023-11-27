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12:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде станцию СТ «Комсомольская» оборудуют новыми эскалаторами

Поставила оборудование российская компания, устройства почти бесшумные и оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода.

Источник: Администрации Волгоградской области

Новые эскалаторы для станции «Комсомольская» волгоградского метротрама уже в городе. Рабочие демонтировали старые подъемные механизмы и готовы установить современные конструкции, сообщают в мэрии.

Поставила оборудование российская компания. Устройства почти бесшумные, к тому же оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода, которая будет останавливать эскалатор на время отсутствия пассажиров.

«Аналогичные подъемные механизмы были установлены в 2018 году на станции “Пионерская”. Они продемонстрировали эффективность, экономичность и надежность», — поясняют в пресс-службе горадминистрации.

На «Комсомольской» высота подъема эскалатора составит около 3,5 метра, скорость движения — 0,5 метра в секунду. Следующая замена запланирована на станции «Площадь Ленина».

Ранее жители СНТ «Нефтяник» в Красноармейском районе Волгограда пожаловались на то, что городские власти оставили их без транспорта.

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