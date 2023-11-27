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13:26 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией

В Набережных Челнах родители назвали дочь Россией-Святосией-Святороссией.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах помогли появиться на свет недоношенной девочке, которую родители назвали необычным именем Россия-Святосия-Святороссия, сообщило медучреждение.

«Россия-Святосия-Святороссия — кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра. Малышка родилась с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель», — говорится в сообщении.

Сама мама, по информации медцентра, тоже носит необычные имя — Родушка, а старшего сына родители назвали Природой.

В Камском детском медицинском центре рассказали, что во время пребывания в перинатальном центре новорожденная хорошо добирала вес. И через три недели, 17 ноября, маму и ребенка в удовлетворительном состоянии с весом 2500 граммов выписали домой.

Врачи пожелали семье крепкого здоровья, счастья и пригласили за следующим малышом.

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