14:10 (мск), источник: Сиб.фм
Новосибирских школьников наградили за проявленное мужество
В Новосибирской области 27 ноября прошла церемония награждения школьников за проявленное мужество в экстремальных ситуациях.
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Награждение провели в региональном правительстве.
Награды получили Максим Кащеев и Данил Шибанов из новосибирской школы № 11. Подростки спасли 10-летнего мальчика из горящей квартиры на девятом этаже.
Также наградили Артема Максимова из Березовской школы № 12. Он оказал помощь утопающему мужчине. Дарина Таппо из Увальской школы Татарского района в январе этого года смогла спасти из огня свою маму, брата и сестру.
Родители отважных школьников получили благодарственные письма от сенаторов России и министерства образования Новосибирской области.
Ранее Сиб.фм сообщал, что родители из Омска назвали новорождённую девочку Дочей.