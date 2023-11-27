15:25 (мск), источник: Комсомольская правда
В общественном транспорте Перми появились табло по выявлению «зайцев»
В тестовом режиме систему контроля за безбилетниками запустят в автобусах № 50.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В общественном транспорте Перми начали появляться табло, показывающее количество безбилетников. Инновационную систему контроля разработала пермская компания «ИТ-ЦентрСервис». В тестовом режиме ее установили в автобусах маршрута № 50. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Новая система будет показывать на табло салона автобуса или трамвая количество пассажиров, которые не оплатили проезд. Программа позволяет учитывать количество пассажиров и интегрирована с платежными системами. Данные по количеству пассажиров и зарегистрированных на валидаторе поездок выводятся на экраны в онлайн-режиме.
«О начале работы новой системы сообщим заранее. Если результаты будут эффективными, то рассмотрим возможность внедрения и на других маршрутах».