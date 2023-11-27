14:18 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Уехавшая в Крым хабаровчанка рассказала о последствиях мегашторма 27 ноября
Ведущий российский синоптик Роман Вильфанд назвал бурю самой мощной за всю историю метеонаблюдений.
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В ночь на 27 ноября на Крым обрушился мощный шторм с ураганным ветром до 40 метров в секунду. Глава полуострова Сергей Аксёнов объявил в нескольких муниципалитетах режим ЧС, а ведущий российский синоптик Роман Вильфанд назвал бурю самой мощной за всю историю метеонаблюдений. О том, что сейчас происходит в Севастополе, рассказала «АиФ-Дальинформ» переехавшая туда хабаровчанка Александра Андрусенко.
Первое дерево в городе, вспоминает собеседница, упало 26 ноября около 16 часов по местному времени. О катаклизме речи ещё не шло — просто бушевал сильный ветер. Но уже днём синоптики пообещали его усиление до ураганных значений, и примерно к 18 часам скорость порывов достигла 30 метров в секунду.
«Так как у нас дом стоит почти лицом к лицу с морем, то от этих порывов даже слегка качалась кровать. Периодически сыпался — иначе не скажешь — дождь, а в некоторых районах города он даже превращался в град. Сперва, конечно, возникла небольшая тревога, которую особенно подогревал грохот ветра в вентялиционной шахте, но я все же понимала, что максимум, что может случиться дома — это отключение света, газа и воды, что вполне житейские ситуации», — поделилась Александра впечатлениями от прошедшей ночи.
Весь Севастополь, рассказывает девушка, сейчас усыпан поваленными ветками и деревьями. На дорогах парализовано движение транспорта. В некоторых местах лежат и искрят оборванные провода, а часть городских пляжей разрушило мощными волнами.
Немалый ущерб стихия нанесла и зданиям. По данным МЧС, за время шторма зафиксировано падение 189 деревьев и трёх рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений. Трое человек получили травмы и попали в больницы.
«Ночью от домов отрывалась штукатурка, летали куски заборов, крыш и баннеров. Есть и подтопленные участки и дома — волны достигали в высоту восьми метров. Наш дом практически не пострадал, так как ветер дул в него по касательной, свет в нашем районе тоже не моргал. Местами электричество отключали — но в целом, город, который я вижу с балкона, во тьму не погружался. Зато в Евпатории, где сейчас мой муж, свет погас в семь вечера, и спустя полсуток его так и не дали», — отметила жительница Севастополя.
Всю ночь в городе работали аварийные бригады. Проводилась эвакуация жильцов, чьи дома ушли под воду. В связи с чрезвычайной ситуацией, отметила собеседница, понедельник в Севастополе и в Крыму объявлен выходным днём.
Несмотря на ощутимый удар стихии, последствия которого ещё не устранены до конца, полуостров постепенно возвращается к обычной жизни.
«Магазины работают, автобусы ходят, люди гуляют», — заключила Александра.