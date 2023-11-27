13:00 (мск), источник: Комсомольская правда
«В дождь чувствуешь пользу от занятий»: кто в Самаре занимается мотоджимханой и зачем
Рассказываем про этот необычный вид спорта.
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Водитель мотоцикл намного опаснее, чем водить машину. Чтобы водить двухколесного коня, нужно много практиковаться. Мотолюбители создают клубы, где учат водить. Прокачать свои навыки помогает и мотоджимхана, которой занимаются и в Самаре. Рассказываем, что это такое и кто развивает фигурное вождение у нас.
Что такое мотоджимхана
Мотоджимхана зародилась в Японии в 1970-е годы благодаря. В России статут официального этот вид спорта получил 1 октября 2019 года. Аналог мотоджимханы в СССР назывался фигурным вождением и определялся как соревнование на наиболее четкое выполнение специальных упражнений в ограниченный срок.
Решил тренироваться сам.
В Самаре мотоджимхану развивает Алексей Блинов. Спортсмен рассказал «КП-Самара» о необычном увлечении и своем клубе.
Мотоцикл Алексей водит около девяти лет. Свой клуб по мотоджимхане он создал, потому что не нашел в автошколах Самары программ по обучению.
— Во времена моей юности этим занимались уставшие от своей работы инструкторы, которые не хотели изучать и оттачивать технику своих студентов, — вспоминает Алексей.
Были еще частники, но, как признался спортсмен, доверия такие инструкторы у него не вызывали. Тогда Алексей решил учиться сам.
Поначалу эту идею никто не поддержал, но со временем на тренировки, организованные для себя, начали приезжать опытные байкеры и делиться своими навыками. Так начал образовываться клуб и о нем узнавали люди, которые тоже хотели улучшить свое вождение.
Как проходят тренировки
Каждый участник должен проехать по трассе, не задевая конусов. Даются две попытки, выигрывает тот, кто быстрее всех проедет и выполнит все условия: не собьет конусы, не остановится, не заглохнет и правильно проедет препятствия. Единой «правильной» схемы расположения препятствий на трассе не существует, организаторы соревнования сами вправе выбирать их количество, виды и последовательность. На трассе могут быть, например, трамплины, а конусы нужно объезжать зигзагами и восьмерками.
Участвовали даже девушки, которые владеют мотоциклом ничуть не хуже опытных мужчин.
В Самаре осенью прошла последняя тренировка в сезоне. «Помогает лучше чувствовать мотоцикл».
Тренировки будут полезны всем, у кого есть мотоцикл. Само занятие не дает никаких гарантий, все зависит от стремления и желания улучшить свои навыки. На тренировки приходят все — и новички, и те, кто уже давно водит, главное — не стесняться и спрашивать о том, чему хочешь научится. После тренировок ребята делятся историями, которые происходили с ними на дорогах.
— В плохую погоду очень хорошо ощущаешь пользу от таких занятий. В дождь сцепление между колесами и дорогой ухудшается, здесь-то и помогают навыки, отработанные на трассе с конусами и фишками, — рассказывает один из участников тренировки Никита. — Одно из любимых упражнений — змейка, она помогла мне лучше совершать маневры на небольшой скорости, лучше чувствовать мотоцикл, в особенности на парковке.
Ученые нейробиологи выяснили и утверждают, что езда на мотоцикле хорошо сказывается на психофизиологическом состоянии человека. И правда, водитель должен тщательно следить за дорогой, принимать быстрые решения и быть постоянно начеку, а для мозга это очень хорошая тренировка.