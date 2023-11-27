Главное
Спецоперация на Украине
13:08 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Циклон вызовет осадки и похолодание в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 28—30 ноября сообщили синоптики, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 87% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: Newtimes.kz

В ближайшие дни на смену антициклону на территорию Казахстана придет циклон из районов Черного моря.

Смещаясь в восточном направлении, он вызовет осадки в виде дождя и снега 28 ноября на западе, 29 ноября в северных, центральных и южных регионах, 30 ноября на большей части страны также ожидаются туманы, гололед, усиление ветра 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23−28 м/с и с низовой метелью.

Его влияние особенно почувствуют жители южных регионов республики, где солнечная и теплая погода сменится обильными осадками (преимущественно в виде дождя, в горах возможен переход в снег) и похолоданием, где дневная температура понизится от 15−24 до 0−12 тепла.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минкультуры приняло решение о прекращении деятельности TikTok в Кыргызста...
Пропавшую 15-летнюю девушку со своим ровесником нашли на съемной квартире...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта