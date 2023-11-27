13:08 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Циклон вызовет осадки и похолодание в Казахстане
Прогноз погоды по Казахстану на
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В ближайшие дни на смену антициклону на территорию Казахстана придет циклон из районов Черного моря.
Смещаясь в восточном направлении, он вызовет осадки в виде дождя и снега 28 ноября на западе, 29 ноября в северных, центральных и южных регионах, 30 ноября на большей части страны также ожидаются туманы, гололед, усиление ветра 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23−28 м/с и с низовой метелью.
Его влияние особенно почувствуют жители южных регионов республики, где солнечная и теплая погода сменится обильными осадками (преимущественно в виде дождя, в горах возможен переход в снег) и похолоданием, где дневная температура понизится от 15−24 до 0−12 тепла.