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14:47 (мск), источник: Комсомольская правда

«Сыграет роль Посейдона»: Министр здравоохранения Башкирии попробует себя в новом амплуа

Глава Минздрава Башкирии сыграет Посейдона в спектакле.

Источник: Айрат Рахматуллин — ВКонтакте

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попробует себя в новом амплуа и сыграет роль Посейдона в благотворительном спектакле «Между нами любовь». Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Постановка состоится 29 ноября в 19:00 на сцене Конгресс-холла «Торатау». Вместе с министром выступят уфимские предприниматели, врачи и руководители.

Как утверждают в Минздраве, прибыль с продажи билетов пойдет на адресную помощь «талантливым ребятам из малообеспеченных семей».

— Зрители не только увидят интересную постановку, но и исполнят детские мечты, — отметили в министерстве.

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