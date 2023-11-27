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14:45 (мск), источник: Om1.ru

Аварийная сигнализация сработала у самолёта Новосибирск — Нижневартовск во время полёта

Воздушное судно шло на посадку, когда это случилось.

Источник: Om1.ru

В Новосибирске 27 ноября возникли проблемы с посадкой самолёта авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщили в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

В посте сказано, что у Embraer 170 с рейса Нижневартовск — Новосибирск при заходе на посадку сработала сигнализация из-за отказа выпуска предкрылков. Это произошло в 11:35 дня.

Спустя шесть минут, в 11:41, пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно. Члены экипажа и пассажиры не пострадали.

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