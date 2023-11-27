13:28 (мск), источник: Клопс.ru
Крош, Ждун и конь Юлий: калининградцы слепили персонажей известных мультфильмов
Фото «Клопс» прислали читатели.
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Снежные мультяшные персонажи заполонили Калининград и окрестности. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.
«На парковке в Храброво появился Ждун», — сообщила Мария.
На улице Пролетарской в районе Верхнего озера построили очаровательного снеговика из мультфильма «Холодное сердце». Мультперсонаж с длинным носом появился на набережной Трибуца.
В посёлке Комсомольск Гвардейского округа появился конь по имени Юлий.