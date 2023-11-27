Главное
Спецоперация на Украине
13:28 (мск), источник: Клопс.ru

Крош, Ждун и конь Юлий: калининградцы слепили персонажей известных мультфильмов

Фото «Клопс» прислали читатели.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Снежные мультяшные персонажи заполонили Калининград и окрестности. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

«На парковке в Храброво появился Ждун», — сообщила Мария.

На улице Пролетарской в районе Верхнего озера построили очаровательного снеговика из мультфильма «Холодное сердце». Мультперсонаж с длинным носом появился на набережной Трибуца.

В посёлке Комсомольск Гвардейского округа появился конь по имени Юлий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта