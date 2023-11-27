14:43 (мск), источник: dostup1.ru
Затянуло в дым: «Черное небо» нависает над Южным Уралом из-за слабого ветра и инверсии
Понижение температуры воздуха в регионе начнется 30 ноября.
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В Челябинской области сохраняется режим «черного неба», при котором на уровне жизнедеятельности человека скапливаются вредные промышленные и автомобильные выбросы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В Челябинске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте, а также в Магнитогорске в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.
В первых пяти городах режим НМУ первой степени, объявленный с 14 часов 26 ноября, будет действовать до 19 часов 29 ноября, в Магнитогорске — 28 ноября.
По информации синоптиков, ночью 28 ноября в Челябинской области будет от плюс 2 до минус 3, в низинах — до минус 6 градусов. Днем во вторник столбики термометров поднимутся до плюс 1−6, в низинах — до минус 2 градусов. В ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, локально порывы до 12 м/с.
Ночью 29 ноября ожидается минус 1−6, днем в среду — от минус 3 до плюс 2 градусов. В эти сутки облачно, небольшой, местами умеренный снег, днем на юге — временами мокрый снег. Ветер восточной четверти 2−7 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 30 ноября будет минус 3−8, днем в четверг — минус 1−6, облачно, небольшой, кое-где — умеренный снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 2−7 м/с.