Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый год

«Мы попросили крымчан не использовать фейерверки. Ну зачем? Все это похоже на звуки работы систем ПВО», — сказал руководитель региона в интервью телеканалу «Россия 24».
Аксенов также назвал неуместным и некорректным проведение массовых праздничных мероприятий, в то время, когда военнослужащие Вооруженных сил России находятся на передовой и, рискуя жизнью, выполняют боевые задачи.
«Поэтому всем предлагаю в этом плане себя в хорошем смысле слова ограничить. Чиновникам точно надо вести себя скоромнее и никаких мероприятий с размахом не отмечать», — отметил он.
Глава республики добавил, что в ограниченном формате пройдут новогодние утренники для детей. Также в городах и селах будут установлены елки, украшены улицы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе также не планируется проведение массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники. При этом город будет украшен по-новогоднему.