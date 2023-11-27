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14:04 (мск), источник: РИА Крым

Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Власти Крыма просят жителей и гостей полуострова в период новогодних праздников не использовать фейерверки и другую пиротехнику. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы попросили крымчан не использовать фейерверки. Ну зачем? Все это похоже на звуки работы систем ПВО», — сказал руководитель региона в интервью телеканалу «Россия 24».

Аксенов также назвал неуместным и некорректным проведение массовых праздничных мероприятий, в то время, когда военнослужащие Вооруженных сил России находятся на передовой и, рискуя жизнью, выполняют боевые задачи.

«Поэтому всем предлагаю в этом плане себя в хорошем смысле слова ограничить. Чиновникам точно надо вести себя скоромнее и никаких мероприятий с размахом не отмечать», — отметил он.

Глава республики добавил, что в ограниченном формате пройдут новогодние утренники для детей. Также в городах и селах будут установлены елки, украшены улицы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе также не планируется проведение массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники. При этом город будет украшен по-новогоднему.

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