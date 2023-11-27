13:42 (мск), источник: Клопс.ru
В ближайшие часы в Калининград может прийти снежная буря — синоптики
Температура в Храброво −5 градусов.
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В ближайшие часы в Калининград может прийти снежная буря. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в понедельник, 27 ноября.
«На западе области продолжает “работать” снежный эффект Балтики — заряд вышел с моря и, вполне вероятно, в ближайшее время заденет запад Калининграда. <…> Температура в Храброво −5 градусов», — говорится в сообщении.