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13:42 (мск), источник: Клопс.ru

В ближайшие часы в Калининград может прийти снежная буря — синоптики

Температура в Храброво −5 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 87% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие часы в Калининград может прийти снежная буря. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в понедельник, 27 ноября.

«На западе области продолжает “работать” снежный эффект Балтики — заряд вышел с моря и, вполне вероятно, в ближайшее время заденет запад Калининграда. <…> Температура в Храброво −5 градусов», — говорится в сообщении.

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