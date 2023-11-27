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14:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В мэрия Новосибирска объяснили, кто может стать клиентом вытрезвителя

И рассказали, сколько новосибирцы могут там пробыть.

В Новосибирске уже три месяца работает специализированный центр по вытрезвлению граждан. Кто может туда попасть? В городской администрации дали ответ.

— Принимаются лица, находящиеся в состоянии опьянения и не имеющие медицинских показаний для оказания специализированной помощи в медицинских организациях. Помещение и временное пребывание лица в состоянии опьянения осуществляется с его согласия, — так объяснили Atas.Info в департаменте по социальной политики мэрии города Новосибирска.

Если клиента доставили ночью, то он может остаться до утра. А если он слишком пьян, то согласие оформляется постфактум.

Привезти в вытрезвитель человека могут полицейские, врачи, а может прийти и сам человек, чувствующий необходимость стать трезвым. Оставаться в спеццентре ему разрешено не больше 24 часов.

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