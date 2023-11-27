Старший вице-президент Сбербанка Васев умер от сердечного приступа в 42 года

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока “Развитие клиентского опыта B2C” Сбербанка Николай Васев. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате сердечного приступа», — сообщила «Ъ» пресс-служба.
Николай Васев работал в Сбербанке на протяжении 12 лет. В сообщении пресс-службы говорится, что он выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента. В частности, под его руководством за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка, был создан сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок».
В должности руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев занимался изменением модели бизнеса Сбербанка на клиентоцентричную.