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14:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре стоимость проезда на трамваях останется прежней по концессии

Концессионное соглашение по обновлению трамваев не приведет к удорожанию проезда в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Самары рассказали подробности о концессионном соглашении, которое предусматривает реконструкцию 20,5 км трамвайных путей. Цены на проезд пересматривать не планируют. Соответствующие документы мэрии опубликовал депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Концессионер «Мовиста Регионы Самара» готов помимо ремонта путей закупить 45 новых трамваев, реконструировать и построить по одной тяговой подстанции, обновить один перекресток. Все имущество должно перейти в муниципальную собственность Самары.

В случае принятия решения о заключении соглашения перевозки будут по-прежнему выполняться МП «ТТУ». Также не будет изменена и стоимость проезда, а финансирование будет идти из вышестоящих бюджетов.

Срок реализации составляет три года. Всего проект предусматривает привлечение инвестиций в размере около 17 миллиардов рублей. Мэрия решила начать переговоры, итоговые решения станут известны позже.

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