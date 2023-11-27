14:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В трех городах Красноярского края ввели режим «черного неба»
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске на три дня.
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Вечером 27 ноября в трех городах Красноярского края введут режим «черного неба». Об этом сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора.
Режим неблагоприятных метеоусловий продлится:
— в Красноярске — до 19:00 часов 30 ноября;
— в Ачинске и Назарове до 19:00 часов завтрашнего дня — 28 ноября.
Сотрудники ведомства усилили мониторинг качества атмосферного воздуха на территории перечисленных городов.